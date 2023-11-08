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Адвокат Станкевич: некоторых россиян могут арестовать сразу после возвращения в РФ

3:24
Общество

Возвращающимся из-за границы россиянам грозят значительные штрафы и даже реальные сроки, если в период пребывания за рубежом они негативно высказывались в адрес российской власти и Вооруженных Сил РФ. Об этом сказал Алексей Станкевич, член Адвокатской палаты Москвы, в беседе с URA. RU.

Адвокат Станкевич: некоторых россиян могут арестовать сразу после возвращения в РФ
Фото: Openverse by Shenghung Lin is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Музыкант и шоумен Алишер Моргенштерн* рассказал в интервью Ксении Собчак о своем желании вернуться в Россию и тоске по родным местам, но при этом выразил беспокойство о последствиях этого возвращения. Станкевич подчеркнул, что вопрос репатриации каждого индивида будет рассматриваться индивидуально, и зависит от его действий и высказываний за границей.

"Важно отметить, что ответственности за релокацию не существует. Нужно разбираться с каждым случаем отдельно. Есть некоторые одиозные товарищи, которые успели наговорить кучу всего, попытавшись продать свою русофобию на территории иностранных государств. Для них это статья за дискредитацию Вооруженных Сил или за критику власти с призывами по ее свержению. У каждого букет свой. Поэтому для кого-то возвращение в Россию не представляется возможным, так как они сразу же подпадут под каток ответственности за то, что они уже сделали, либо будут появляться новые истории, в зависимости от их поведения." — отметил Станкевич.

Юрист также подчеркнул, что извинения и изменение поведения могут помочь смягчить наказание. Он привел пример случая с Аллой Пугачевой, которая вернулась в Россию без своего супруга Максима Галкина**, который был признан иноагентом и на которого было возбуждено несколько уголовных дел. В каждом конкретном случае прошлые заслуги и сожаление за свои слова и действия могут быть учтены.

Однако, если уже было начато административное или уголовное дело, оно должно завершиться соответствующим образом. Существует практика осуждения лиц в их отсутствие, и в таком случае, по возвращении, они могут немедленно исполнить приговор и обжалование будет единственной опцией.

Относительно Моргенштерна*, Станкевич отметил, что его основной страх связан скорее с военной обязанностью, чем с уголовными делами. В России было возбуждено уголовное дело против него за пропаганду наркотиков в текстах песен, что грозит штрафом. Но, по мнению эксперта, главная забота касается возможной военной службы: "Тут важнее вопрос военной обязанности."

Иван Минаев (Xolidayboy), уже получил повестку в военкомате во время своего тура. Станкевич подчеркнул, что жители других регионов, проживающие в Москве, должны были быть зарегистрированы на воинском учете по месту фактического пребывания, и их игнорирование этой обязанности считается административным правонарушением. Это может привести к административному наказанию и, впоследствии, к получению повестки на военную службу.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.


** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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