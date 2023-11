Your browser does not support the audio element.

Киев делал попытки атаковать Ленинградскую, Калининскую и Курскую АЭС. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами по СНГ в Москве. Его слова приводит ТАСС.

Фото: openverse by HeyRocker is licensed under "Satsop Nuclear Power Plant" by HeyRocker is licensed under CC BY 2.0.