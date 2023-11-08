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Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Украина пыталась атаковать три АЭС в России

1:04
Общество

Киев делал попытки атаковать Ленинградскую, Калининскую и Курскую АЭС. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами по СНГ в Москве. Его слова приводит ТАСС.

Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Украина пыталась атаковать три АЭС в России
Фото: openverse by HeyRocker is licensed under "Satsop Nuclear Power Plant" by HeyRocker is licensed under CC BY 2.0.

Попытки атак атомных электростанций на территории РФ, Патрушев объяснил неудачами Украины на поле боя. Это вынуждает Киев чаще использовать террористические методы.

Он отметил, что Украина уже несколько раз пыталась атаковать Курскую АЭС в Курчатове. Прошлая атака проводилась тремя беспилотниками 26 октября.

В мае 2023 года ФСБ России сообщила о предотвращении диверсии спецслужб Украины на двух атомных электростанциях в преддверии 9 мая. Была попытка подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) Ленинградской и Калининской АЭС, находящихся в Ленинградской и Тверской областях.

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Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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