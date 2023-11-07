В Санкт-Петербурге начнут штрафовать за неоплаченную "водную" парковку

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В Санкт-Петербурге приняты изменения, согласно которым штраф за неоплаченную парковку грозит не только водителям автомобилей, но также владельцам и операторам водных средств передвижения.

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С начала ноября теперь те, кто не оплатит стоянку судов у муниципальных причалов, будут обязаны уплатить штраф: физические лица — в размере от 3 до 5 тысяч рублей, должностные лица — от 10 до 20 тысяч рублей, а юридические лица — от 50 до 100 тысяч рублей, сообщает Петербург2.

Также будет ужесточен контроль за судами, которые пришвартованы в недопустимых местах. Штрафы для граждан составят от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

В настоящее время в Санкт-Петербурге насчитывается 19 муниципальных причалов. Стоимость одноразовой швартовки зависит от времени и места и варьируется от 430 рублей до 1880 рублей. Существуют также льготные тарифы.

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