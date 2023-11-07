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Челябинский IT-шник выплатил алименты из-за запрета выезда за границу

1:36
Общество

Жительница Трехгорного, Челябинская область, получила алименты в размере 432 тысяч рублей. Для взыскания задолженности у бывшего мужа она неоднократно обращалась в суд, и информацию о долге сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по этому региону.

Челябинский IT-шник выплатил алименты из-за запрета выезда за границу
Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Однажды выплаты перестали поступать, и исполнительное производство было возобновлено. Для принуждения должника к исполнению были предприняты все доступные меры, включая арест его счетов и ограничение возможности выезда за границу. Однако именно запрет на выезд имел решающее значение в этой ситуации и побудил должника уплатить долг, сообщает kursdela.biz.

Сам должник сообщил, что он устроился на работу в крупную IT-компанию, где предполагаются командировки за рубеж. Но из-за запрета на выезд это стало невозможным. Он выразил готовность погасить долг полностью наличными, передав их своей бывшей жене в присутствии судебного пристава-исполнителя. Деньги были переданы, и судебный пристав обнулил задолженность.

Участники исполнительного производства попросили дополнительное время для определения дальнейших действий и размера алиментов. Если они достигнут соглашения, женщина отзовет исполнительный документ.

В связи с этим были отменены все принудительные меры исполнения, однако в случае хотя бы частичной невыплаты задолженности они могут быть вновь возобновлены.

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Антон Сорвачев об алиментах и будущем российских мужчин
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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