Политолог о выступлении беглых артистов в зоне СВО: блудные дети, которые возвращаются

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Политолог Александр Ведруссов в беседе с Pravda.Ru прокомментировал выступления на Донбассе российских артистов, которые ранее критиковали спецоперацию.

Фото: Пресс-служба Русской Медиагруппы

В качестве примера Ведруссов привёл группу "Звери", которые до этого неправильно высказывались по поводу СВО, однако потом поняли, что им придётся выступить перед российскими бойцами в Донбассе, если они хотят выступать в России.

"Я не вижу в этом искренности. При этом я не вижу в этом ничего плохого. Люди меняют свое поведение в соответствии с настроениями патриотически настроенного большинства, и это тоже хороший признак, значит всё-таки общество и общественное мнение что-то значат, раз они меняют свое поведение, раз они вынуждены менять свое поведение. Пусть это будут блудные дети, которые возвращаются. Я считаю, что надо дать таким артистам шанс", — сказал Ведруссов.

При этом политолог подчеркнул, даже при таком положительном отношении не надо тратить на таких артистов государственные деньги, налоги россиян. Не нужно давать таким артистам госзаказы или позволять им выступать на государственных площадках, каких-то важных концертах.

"Я бы хотел видеть там других людей, других исполнителей. В частном порядке — пожалуйста. И, мне кажется, очень важно, это будет, в том числе, и замер настроений в обществе, и доказательство зрелости общества, что общество терпимо относится к другим точкам зрения, при этом подвергает всё-таки определенному остракизму тех людей, которые в сложное время не были рядом с нами, и мы это помним, и мы это им не забудем", — добавил Ведруссов.

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