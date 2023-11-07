Эксперт призвал "не сюсюкать с диаспорами" после нападений мигрантов в Ростове

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Эксперт Евгений Михайлов объяснил, как урегулировать конфликты с мигрантами в Ростове.

Фото: openverse by espensorvik is licensed under CC BY 2.0

Сегодня тема миграции находится в центре внимания. Конфликты, подобные тому, который произошел в компьютерном клубе в Ростове, привлекают особое внимание. Вероятно, мы будем еще свидетелями подобных событий, сообщил политолог и эксперт по межнациональным отношениям Евгений Михайлов "RostovGazeta".

Несколько дней назад в Ростове на Северном неизвестный напал на администратора компьютерного клуба, нанеся ему серьезные телесные повреждения. Этот конфликт произошел после посещения компанией молодых людей, похожих на мигрантов, клуба. СМИ сообщали, что эти люди вели себя агрессивно, конфликтовали и бросали игровые джойстики.

"Как говорится, "в семье не без урода". Местные жители также достаточно часто совершают правонарушения. Но, несомненно, количество серьезных преступлений значительно возросло из-за прибытия лиц из-за границы. Часто эти преступления связаны с иммиграционными процессами", — подчеркнул Евгений Михайлов.

Эксперт добавил, что в данной ситуации необходимы радикальные меры, иными словами, других решений здесь попросту нет, сообщает RostovGazeta.

"Я уверен, что подобные инциденты будут иметь место не раз. Эти люди понимают, что им никто не дотянется. И реакция на происшедшие события должна быть жесткой, без уступок и уговоров с диаспоральными организациями и представительствами", — поделился своим мнением политолог.

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