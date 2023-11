Россиянин предлагает потратить на него деньги взамен на эмоции

Your browser does not support the audio element.

В Тюмени появилась новая услуга с необычным названием "потрачу ваши деньги". Этот "сервис" предоставляется местным жителем через один из онлайн-платформ для объявлений, сообщает tmn.aif.ru.

Фото: Creativecommons by by wuestenigel is licensed under by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0