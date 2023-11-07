Россиянин предлагает потратить на него деньги взамен на эмоции

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

В Тюмени появилась новая услуга с необычным названием "потрачу ваши деньги". Этот "сервис" предоставляется местным жителем через один из онлайн-платформ для объявлений, сообщает tmn.aif.ru.

Фото: Creativecommons by by wuestenigel is licensed under by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

В объявлении говорится о том, что мужчина предлагает приобрести для него дорогие вещи, такие как одежда, автомобиль или смартфон, в обмен на "незабываемые эмоции". Мужчина предлагает возможность насладиться удовольствием от роскошных покупок и подарить ему это удовольствие.

"Если вы хотите испытать непередаваемые чувства от первых дорогих покупок, будь то телефон, автомобиль и так далее, то можете подарить мне что-то. Также, вы можете выбрать магазин, и мы сможем отправиться туда вместе". — пишет он.

При этом сам мужчина признается, что и сам не располагает дорогими вещами и техникой.

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