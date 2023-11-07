Мастер "Росводоканал Тюмень" Александр Шестопалов рассказал, по каким причинам чаще всего возникает засор канализационных труб.
По словам эксперта, чаще всего в последнее время трубы забиваются влажными салфетками.
"Они (влажные салфетки) производятся из синтетических нетканых материалов, которые не растворяются в воде, имеют эластичную тянущуюся структуру, поэтому легко комкуются между собой и выброшенными в унитаз волосами и нитками. Бывает, что мы вытаскиваем такие комки размером с корову", — объяснил Шестопалов.
Другая частая причина, по которой в трубах образуется засор, — это жир, пишет Газета.Ru.
К жиру, прилипшему к стенкам труб, приклеивается прочий нерастворимый сор, в результате чего постепенно проходимость трубы уменьшается, заканчиваясь засором. А для "пробивки" трубы мастерам приходится использовать мощную каналопромывочную технику.
Чтобы не столкнуться с засором, эксперт посоветовал не смывать в унитаз остатки жирной еды, а использовать для этого мусорное ведро.
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