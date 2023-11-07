Самыми распространёнными причинами засора труб становятся жир и салфетки

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

Мастер "Росводоканал Тюмень" Александр Шестопалов рассказал, по каким причинам чаще всего возникает засор канализационных труб.

Фото: openverse.org by dirtyboxface is licensed under CC BY 2.0

По словам эксперта, чаще всего в последнее время трубы забиваются влажными салфетками.

"Они (влажные салфетки) производятся из синтетических нетканых материалов, которые не растворяются в воде, имеют эластичную тянущуюся структуру, поэтому легко комкуются между собой и выброшенными в унитаз волосами и нитками. Бывает, что мы вытаскиваем такие комки размером с корову", — объяснил Шестопалов.

Другая частая причина, по которой в трубах образуется засор, — это жир, пишет Газета.Ru.

К жиру, прилипшему к стенкам труб, приклеивается прочий нерастворимый сор, в результате чего постепенно проходимость трубы уменьшается, заканчиваясь засором. А для "пробивки" трубы мастерам приходится использовать мощную каналопромывочную технику.

Чтобы не столкнуться с засором, эксперт посоветовал не смывать в унитаз остатки жирной еды, а использовать для этого мусорное ведро.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Засор канализации в частном доме | Причины засора и как устранить сильный засор в трубе канализации?