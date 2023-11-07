Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
У учителей станет больше полномочий в борьбе с телефонами на уроках
Аромат духов и чувство юмора: девять важных деталей, которые парни замечают в девушке, но не говорят об этом
Нетрезвая жительница Москвы избила девочку, которая хотела погладить её собаку
AT: Зеленский развязал войну против своих военачальников
В Латвии назвали рэкетом закон о запрете машин с российскими номерами
Визит Зеленского в Израиль отложен на неопределённый срок
Финны беспрецедентно ожесточились: склонны к насилию и не верят в будущее
В финском парламенте одобрили идею об упрощении конфискации домов россиян
Жителю Воронежа почёсывание шеи за рулём стоило штрафа

Кардиолог Конев развеял мифы о "пользе алкоголя" для организма

2:55
Общество

Современные исследования медицины не пришли к однозначному выводу относительно влияния алкоголя на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог Юрий Конев поделился своим мнением об этом в интервью Общественной службе новостей.

Кардиолог Конев развеял мифы о "пользе алкоголя" для организма
Фото: Openverse by alexbrn is licensed under CC BY 2.0

Согласно его словам, на сегодняшний день большинство исследователей склоняются к тому, что алкоголь, вне зависимости от дозы, оказывает негативное воздействие на организм в целом, а также на сердечно-сосудистую систему. Однако ранее считалось, что умеренное употребление определенных видов алкогольных напитков может оказывать благотворное воздействие на здоровье человека.

"Полезность алкоголя зависит от его вида. Существует предположение, что красное вино, благодаря наличию биофлавоноидов, может играть определенную положительную роль," — отметил Конев в беседе с Общественной Службой Новостей. 

Он также добавил, что для получения значимой дозы этих активных веществ необходимо употреблять вино в больших количествах, и ранее рекомендации врачей включали употребление красного вина для улучшения кровоснабжения некоторых органов и тканей.

Сегодня продолжают появляться научные исследования, касающиеся пользы сухого красного вина, в частности сорта каберне-совиньон. Однако важно помнить, что вопрос пользы и вреда алкоголя зависит от количества, которое употребляется. Конев подчеркнул, что красное вино может быть полезным в небольших дозах, но часто люди употребляют его в больших количествах.

"Возможно, употребление небольших доз алкоголя помогает справиться со стрессом. Однако организм всегда реагирует на алкоголь как на токсин, и от этого страдают не только сердечно-сосудистая система, но и печень," — подчеркнул Конев.

Это воздействие на печень может влиять на синтез холестерина, что в свою очередь повышает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, употребление алкоголя может вызывать сосудистые спазмы после их кратковременного расширения.

"Для медицинских специалистов даже сегодня сложно дать однозначный ответ на вопрос о вреде или пользе алкоголя. Научные данные продолжают быть противоречивыми," — заключил Конев.

В целом, рекомендации по безопасным дозам алкоголя, существовавшие до недавнего времени, включали в себя следующее: 40 граммов крепкого алкоголя, 120-150 миллилитров винных напитков и 300-500 миллилитров пива. Специалист подчеркнул, что даже небольшое превышение этих значений может быть токсичным для организма человека.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Заслуженный артист Садальский прокомментировал ситуацию вокруг Аллы Пугачёвой

Садальский поделился своим мнением о том, почему последние действия Пугачевой вызвали неодобрение в сети.

Заслуженный артист Садальский прокомментировал ситуацию вокруг Аллы Пугачёвой
Певицу Аллу Пугачёву заметили у церкви в латышской Сигулде
Алла Пугачёва замечена в Латвии
Сегодня по России ударит мощнейшая магнитная буря
Названо пять изменений, которые произойдут с организмом после месяца без алкоголя
Уральские казаки путешествовали по всей Евразии Сергей Лебедев Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин
Ученые назвали размер члена, который удовлетворит всех
Учёные назвали три возраста, когда последствия алкоголя наиболее опасны
Выяснилось, что помощник Залужного погиб из-за своего сына
Выяснилось, что помощник Залужного погиб из-за своего сына
Последние материалы
Финны беспрецедентно ожесточились: склонны к насилию и не верят в будущее
В финском парламенте одобрили идею об упрощении конфискации домов россиян
Жителю Воронежа почёсывание шеи за рулём стоило штрафа
Топ-8 источников растительного белка
NYT: слова Залужного о тупике ВСУ могут отрицательно повлиять на поддержку Киева
Врачи рассказали, что упражнения для глаз не улучшат зрение
Многодетным пенсионерам предложили повысить выплаты
Нумеролог: Пугачёва возвращалась в Россию из-за заработка
Казахстан подписал совместный план военного сотрудничества со страной НАТО
Польский генерал оценил шансы Киева на захват Крыма
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников