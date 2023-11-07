Кардиолог Конев развеял мифы о "пользе алкоголя" для организма

2:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Современные исследования медицины не пришли к однозначному выводу относительно влияния алкоголя на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог Юрий Конев поделился своим мнением об этом в интервью Общественной службе новостей.

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Согласно его словам, на сегодняшний день большинство исследователей склоняются к тому, что алкоголь, вне зависимости от дозы, оказывает негативное воздействие на организм в целом, а также на сердечно-сосудистую систему. Однако ранее считалось, что умеренное употребление определенных видов алкогольных напитков может оказывать благотворное воздействие на здоровье человека.

"Полезность алкоголя зависит от его вида. Существует предположение, что красное вино, благодаря наличию биофлавоноидов, может играть определенную положительную роль," — отметил Конев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он также добавил, что для получения значимой дозы этих активных веществ необходимо употреблять вино в больших количествах, и ранее рекомендации врачей включали употребление красного вина для улучшения кровоснабжения некоторых органов и тканей.

Сегодня продолжают появляться научные исследования, касающиеся пользы сухого красного вина, в частности сорта каберне-совиньон. Однако важно помнить, что вопрос пользы и вреда алкоголя зависит от количества, которое употребляется. Конев подчеркнул, что красное вино может быть полезным в небольших дозах, но часто люди употребляют его в больших количествах.

"Возможно, употребление небольших доз алкоголя помогает справиться со стрессом. Однако организм всегда реагирует на алкоголь как на токсин, и от этого страдают не только сердечно-сосудистая система, но и печень," — подчеркнул Конев.

Это воздействие на печень может влиять на синтез холестерина, что в свою очередь повышает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, употребление алкоголя может вызывать сосудистые спазмы после их кратковременного расширения.

"Для медицинских специалистов даже сегодня сложно дать однозначный ответ на вопрос о вреде или пользе алкоголя. Научные данные продолжают быть противоречивыми," — заключил Конев.

В целом, рекомендации по безопасным дозам алкоголя, существовавшие до недавнего времени, включали в себя следующее: 40 граммов крепкого алкоголя, 120-150 миллилитров винных напитков и 300-500 миллилитров пива. Специалист подчеркнул, что даже небольшое превышение этих значений может быть токсичным для организма человека.

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