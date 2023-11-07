Самый большой хоккейный стадион в мире, "СКА Арена" получил разрешение на открытие в Петербурге

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

"СКА Арена" введена в эксплуатацию. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко в Telegram-канале.

Фото: skaarena.ru

Сроки сдачи ледового дворца множество раз переносились. Планировалось, что его могут открыть весной 2023 года, затем речь шла о конце августа — начале сентября. Теперь, после получения разрешения со стороны Госстройнадзора, торжественное открытие стадиона запланировано на 9 или 10 декабря в рамках матча звезд КХЛ.

Вместительность "СКА Арены" — 21,5 тыс. зрителей, Общая площадь — 182,3 тыс. кв. м. После ввода в эксплуатацию это будет самый большой хоккейный стадион в мире.

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