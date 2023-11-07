В Саратовской области сотрудникам школ и детских садов предписали перечислять однодневный заработок на СВО

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

В Саратовской области работников образовательных и культурных учреждений принуждают отдавать однодневный заработок на нужды спецоперации на Украине.

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Telegram-канал "Осторожно, новости" опубликовал скрин письма, подписанного главой Балашовского муниципального района, с предписанием отдавать однодневный заработок (около 650 рублей) в Фонд помощи бойцам СВО.

Работники, по информации Telegram-канала, боятся не согласиться с требованием, так как несогласие их просят выражать публично.

"У людей и так зарплаты минимальные, а руководителей заставляют спрашивать разрешение, все боятся за свои места”, — цитирует слова сотрудника бюджетного учреждения "Осторожно, новости".

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