Экперимент тиктокера с романтической встречей с незнакомцем закончился грабежом и унижением

В Москве блогер-тиктокер пошёл на рискованный эксперимент и договорился о романтической встрече с незнакомым мужчиной. Всё закончилось плачевно.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Как сообщает Telegram-канал Baza, 21-летний блогер-тиктокер Андрей с 250 тысячами подписчиков в социальных сетях откликнулся на приглашение незнакомца провести вместе романтический вечер. Парень приехал в сельскую местность, где его недружелюбно встретил мужчина кавказской наружности.

Незнакомец заявил, что "ненавидит таких, как блогер", отобрал у него телефон и угрожал облить зелёнкой.

Он заставил тиктокера записать на камеру видеообращение, в котором заявлял, что отдаёт свой iPhone некому Айнуру в счёт долга.

После парню удалось добраться домой. После инцидента он отправился писать заявление в полицию.

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