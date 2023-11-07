Экс-депутата Люсю Штейн могут арестовать за фейки об армии

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

В Басманный суд поступило ходатайство о заочном аресте бывшего московского муниципального депутата Людмилы Штейн, сообщили в пресс-службе суда. Штейн объявили в розыск в мае прошлого года. Основание возбуждения дела - фейки об армии России, которые Штейн распространяла.

Фото: potokmedia.ru

Суд в итоге заочно арестовал оппозиционерку.

Для бывшего депутата это не первые проблемы с законом. Так, ранее Преображенский суд Москвы в 2021 году назначил ей год ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции в период пандемии коронавируса. Позже ей ужесточили наказание, заменив срок реальным лишением свободы, однако на тот момент она уже покинула территорию РФ.

Впоследствии, в 2022 году, Штейн задерживали в Швейцарии с участницами группы Pussy Riot за то, что они рисовали граффити на стене, принадлежащей местному муниципалитету. Суд впоследствии назначил им по 400 франков штрафа.