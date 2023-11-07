Депутат Хамзаев призвал финансово поощрять отказавшихся от аборта женщин

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Российский парламентарий Султан Хамзаев обратился к зампредседателя правительства РФ Татьяне Голиковой с просьбой обсудить идею о финансовой поддержке россиянок, которые отказываются от абортов в пользу рождения детей.

Фото: wikimedia.org by Moscowjob.net is licensed under CC BY-SA 4.0

По его словам, такая мера позволит сохранить жизнь ребёнка и уменьшить количество желающих искусственно прервать беременность.

"Предлагаю к рассмотрению идею финансового поощрения женщин, решивших родить ребёнка вместо ранее принятого решения сделать аборт, с последующей передачей ребёнка на воспитание Государству", — цитирует РИА Новости обращение парламентария.

Он также призвал утвердить "материнскую защитную функцию" государства.

В октябре депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что в РФ необходимо законодательно установить статус эмбриона для сокращения числа абортов. Помимо этого, парламентарий подчеркнул: решение об искусственном прерывании беременности должна принимать не только мать, но и отец ребёнка.

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