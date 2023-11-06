RT: россияне массово скупают участки под строительство загородных домов

В последние годы среди россиян наблюдается растущий спрос на земельные участки для строительства загородного жилья, сообщает RT со ссылкой на собственный опрос экспертов.
Эксперты рынка недвижимости предполагают, что эта тенденция возникла во время пандемии COVID-19, когда действовали карантинные ограничения. Впоследствии повышенный интерес со стороны граждан был обусловлен ростом цен на квартиры в городских районах, введением сельской ипотеки и доступностью программ льготного кредитования для индивидуального жилищного строительства. С начала 2023 года спрос на различные виды загородной недвижимости вырос на 20-25%.
Антон Сауков, представитель компании "Этажи", отметил, что если раньше преобладал спрос на готовые дома, то сейчас россияне проявляют больший интерес к земельным участкам. Это связано с тем, что для многих покупка земли более выгодна с точки зрения затрат, чем покупка полностью построенного дома сразу.
Олег Самойлов, вице-президент Российской гильдии риэлторов, отметил, что в бюджетном сегменте наблюдается смещение спроса в сторону земельных участков без существующих зданий. Люди сначала приобретают землю, а затем копят деньги на строительство.
Еще одним фактором, влияющим на рынок недвижимости, является инвестиционный спрос. Эксперт Ирина Радченко пояснила, что из-за колебаний курса валют россияне заинтересованы в инвестировании в недвижимость. С начала 2023 года в Российской Федерации было выдано 73 000 ипотечных кредитов на жилую недвижимость на общую сумму 315 млрд рублей, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. К концу года количество таких кредитов может превысить 100 000. Благодаря льготным программам жилье стало более доступным для россиян.
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