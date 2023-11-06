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RT: россияне массово скупают участки под строительство загородных домов

2:09
Общество

В последние годы среди россиян наблюдается растущий спрос на земельные участки для строительства загородного жилья, сообщает RT со ссылкой на собственный опрос экспертов.

RT: россияне массово скупают участки под строительство загородных домов
Фото: Openverse by byb64 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Эксперты рынка недвижимости предполагают, что эта тенденция возникла во время пандемии COVID-19, когда действовали карантинные ограничения. Впоследствии повышенный интерес со стороны граждан был обусловлен ростом цен на квартиры в городских районах, введением сельской ипотеки и доступностью программ льготного кредитования для индивидуального жилищного строительства. С начала 2023 года спрос на различные виды загородной недвижимости вырос на 20-25%.

Антон Сауков, представитель компании "Этажи", отметил, что если раньше преобладал спрос на готовые дома, то сейчас россияне проявляют больший интерес к земельным участкам. Это связано с тем, что для многих покупка земли более выгодна с точки зрения затрат, чем покупка полностью построенного дома сразу.

Олег Самойлов, вице-президент Российской гильдии риэлторов, отметил, что в бюджетном сегменте наблюдается смещение спроса в сторону земельных участков без существующих зданий. Люди сначала приобретают землю, а затем копят деньги на строительство.

Еще одним фактором, влияющим на рынок недвижимости, является инвестиционный спрос. Эксперт Ирина Радченко пояснила, что из-за колебаний курса валют россияне заинтересованы в инвестировании в недвижимость. С начала 2023 года в Российской Федерации было выдано 73 000 ипотечных кредитов на жилую недвижимость на общую сумму 315 млрд рублей, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. К концу года количество таких кредитов может превысить 100 000. Благодаря льготным программам жилье стало более доступным для россиян.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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