Преподавательницу из Дагестана потребовали уволить после слов о конфликте в Газе

1:32 Your browser does not support the audio element. Общество

В открытом доступе было широко распространено видео, рассказывающее о жизни в российской Республике Дагестан. На видео видно, как преподаватель медицинского колледжа делает комментарии, предполагающие, что в Газе "нет ничего ужасного" и что "клипы с детьми ненастоящие". Впоследствии она пояснила, что ее слова были вырваны из контекста. Об этой информации сообщает "Подъем".

Фото: openverse by Ильяс Букаров is licensed under CC BY-SA 4.0

По данным издания, после сильной волны возмущения учительница записала новое видео, чтобы предоставить объяснения. Она упомянула, что первоначальное видео было взято из кураторского занятия, которое она проводила со студентами. Как она отметила, часть этой сессии была вырвана из контекста и интерпретирована таким образом, который соответствовал интересам определенных блоггеров.

Учитель объяснил, что во время урока они обсуждали свои симпатии ко всему палестинскому населению, включая женщин и детей, в условиях продолжающегося конфликта. Она также подчеркнула важность того, чтобы с готовностью не верить непроверенной информации, найденной в Интернете и социальных сетях, поощряя студентов уделять приоритетное внимание своей учебе.

Кроме того, учительница упомянула, что она религиозный человек, который занимается молитвой. Несмотря на ее разъяснения, от жителей Дагестана по-прежнему поступают комментарии, выражающие недоверие и призывающие к ее увольнению.

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