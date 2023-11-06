В Нижнем Новгороде 100-килограммовый пёс Кругетс смог сбросить почти треть веса

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В Нижнем Новгороде сто килограммовый пес по имени Кругетс смог сбросить вес до семидесяти килограммов. Руководитель одной из городских ветеринарных клиник, где пребывает этот пес, предполагает, что животное было излишне перекормлено. Илья Казаков подчеркивает, что в таком состоянии пес не способен защищать себя, сообщает Life.Ru.

Фото: Telegram-канал SHOT

Здоровьем Кругетса заботятся диетолог, ортопед и врачи, специализирующиеся на визуальной диагностике. Из-за лишних килограммов у пса возникли проблемы с суставами, а также с его связками и внутренними органами.

Кругетсу нуждается в дорогостоящем лечении, но на данный момент не удалось найти желающих его "усыновить". Казаков подчеркивает, что домашние животные — это не игрушки, и перекармливание питомцев до такой степени опасно для их жизни.

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100-килограммовый пёс по кличке Кругетс