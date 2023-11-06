Руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина посоветовала россиянам не дожидаться скидок в период "черной пятницы". Ее слова приводит ТАСС.
Эксперт также предупредила, что стоимость товаров может показать рост из-за инфляции и повышения издержек у предпринимателей, а при условии снижения прибыли продавцы не смогут проводить соответствующие акции во время распродаж. Поэтому Вяльшина рекомендует купить товар уже сейчас, если он действительно необходим.
Также в Роскачестве советуют покупателям, планирующим приобрести товары во время распродажи и при этом воспользоваться скидками, отслеживать колебания цен на торговых агрегаторах и маркетплейсах.
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