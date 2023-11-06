Гордон* перепутал Матвиенко с Нарусовой: "Мама Собчак насмешила"

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Дмитрий Гордон* назвал председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко мамой Ксении Собчак.

Фото: ВК-аккаунт Матвиенко

Украинский журналист Гордон* в своём Telegram-канале отреагировал на новость о том, что Валентина Матвиенко призвала создать в России министерство счастья.

"Мама Собчак насмешила: РФ — это про "родился, потерпел и умер", а не про счастье", — написал Гордон.

Позже он исправил ошибку, убрав фразу про маму Собчак.

* Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.

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