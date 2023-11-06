Дмитрий Гордон* назвал председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко мамой Ксении Собчак.
Украинский журналист Гордон* в своём Telegram-канале отреагировал на новость о том, что Валентина Матвиенко призвала создать в России министерство счастья.
"Мама Собчак насмешила: РФ — это про "родился, потерпел и умер", а не про счастье", — написал Гордон.
Позже он исправил ошибку, убрав фразу про маму Собчак.
* Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Ксения Собчак поделилась информацией об обыске в доме Вики Цыгановой "из надёжных источников".