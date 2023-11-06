Военнослужащие в Воронежской области обезвредили два дрона

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Силами российских военнослужащих были обезврежены два БПЛА в Воронежской области 6 ноября. Соответствующее заявление сделал глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Фото: Openverse by АрміяInform is licensed under CC BY 4.0

Во время обнаружения и обезвреживания пострадавших не выявлено, наземных разрушений нет. Гусев также выразил благодарность бойцам, охраняющим воздушное пространство региона.

Губернатор отметил, что при обнаружении в небе или на земле беспилотника его не следует фотографировать и выкладывать в социальные сети. В данной ситуации нужно сообщить о находке в оперативные службы и не приближаться к объекту.

Известно, что 31 июля стало известно, что ФСБ задержала по подозрению в госизмене троих жителей Воронежской области, которые передавали данные о военных объектах РФ украинскому нацбатальону "Правый сектор"*. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

*"Правый сектор" признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории России.

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