Священник и интернет-миссионер Павел Островский не одобрил перфоманс певца Shaman, который на своём концерте нажал "ядерную кнопку".
Священнослужитель и популяризатор Православия среди молодёжи Павел Островский не оценил поступок певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman.
"Шаман на концерте демонстративно нажал на "ядерную красную кнопку", чтобы запустить фейерверк", — написал отец Павел в своём Telegram-канале.
Представитель РПЦ обратил внимание на проблему российской "попсы", с которой "что-то не так".
"Почему нужно обязательно трясти причиндалами: или буквально — развратничая; или образно — чтобы что? Словно мы можем ходить или без одежды, или в шинели — третьего видать не дано", — выразил своё мнение священник.
Ранее богослов Андрей Кураев ответил на призыв Павла Островского к Алле Пугачёвой покаяться.
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