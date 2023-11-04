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Священник Островский укорил певца Shaman за нажатие "ядерной кнопки": или без одежды, или в шинели

0:57
Общество

Священник и интернет-миссионер Павел Островский не одобрил перфоманс певца Shaman, который на своём концерте нажал "ядерную кнопку".

Священник Островский укорил певца Shaman за нажатие "ядерной кнопки": или без одежды, или в шинели
Фото: ВК акквунт Ярослава Дронова

Священнослужитель и популяризатор Православия среди молодёжи Павел Островский не оценил поступок певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman.

"Шаман на концерте демонстративно нажал на "ядерную красную кнопку", чтобы запустить фейерверк", — написал отец Павел в своём Telegram-канале.

Представитель РПЦ обратил внимание на проблему российской "попсы", с которой "что-то не так".

"Почему нужно обязательно трясти причиндалами: или буквально — развратничая; или образно — чтобы что? Словно мы можем ходить или без одежды, или в шинели — третьего видать не дано", — выразил своё мнение священник.

Ранее богослов Андрей Кураев ответил на призыв Павла Островского к Алле Пугачёвой покаяться.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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