Стало известно о кончине знаменитого советского фигуриста Олега Протопопова.
На 92-м году жизни умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов.
Протопопов достиг олипийских высот в парном катании с женой Людмилой Белоусовой. Советские фигурсты удостаивались золотых медалей на Олимпиаде в Инсбруке в 1964 году и Гренобле в 1968 году.
После завершения спортивной карьеры пара переехала в Швейцарию. Людмила Белоусова скончалась в 2017 году, на момент смерти ей был 81 год.
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