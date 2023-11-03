Ушёл из жизни двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов

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Стало известно о кончине знаменитого советского фигуриста Олега Протопопова.

Фото: Нейросеть Шедеврум

На 92-м году жизни умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов.

Протопопов достиг олипийских высот в парном катании с женой Людмилой Белоусовой. Советские фигурсты удостаивались золотых медалей на Олимпиаде в Инсбруке в 1964 году и Гренобле в 1968 году.

После завершения спортивной карьеры пара переехала в Швейцарию. Людмила Белоусова скончалась в 2017 году, на момент смерти ей был 81 год.

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