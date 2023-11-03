Член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что ситуация с актером Смольяниновым (*внесен в перечень иноагентов) его насторожила. Он справедливо задался вопросом, чему может научить детей отец, который выразил ненависть к Родине.
"Куда смотрят органы опеки и как они относятся к тому, что отец где-то шляется, дома не появляется? Человек не исполняет родительские обязанности — вопрос об этом надо ставить органам опеки?" — задался вопросом парламентарий.
Также Милонов подчеркнул, что актер не выполняет свои родительские обязанности. По его мнению, Смольянинова следует привлечь к ответственности за дискредитацию ВС РФ.
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