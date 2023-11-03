Певица Сурганова надеется, что Пугачева вернулась в Россию навсегда

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Сегодня только ленивый не прокомментировал весть о возвращении Пугачевой в Россию: от пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова до коллег Аллы Борисовны по сцене. Не осталась в стороне и известная исполнительница Светлана Сургангва.

Фото: vk.com/surganovaofficial

Лидер группы "Сурганова и оркестр" Светлана Сурганова в беседе с НСН не скрывала радости, что очень рада приезду Аллы Пугачевой, так как по ее словам, с отъездом Примадонны "страна осиротела".

"Я очень надеюсь, что Алла Борисовна навсегда вернулась, что это не какое-то временное явление", — отметила артистка.

Сурганова также пожелала здоровья Пугачевой, ее родным и близким.

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