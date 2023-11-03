Почему нельзя поднимать тост за будущий успех

Во время праздников, поднимая бокал с шампанским, люди высказывают пожелания и здоровья, счастья и всевозможных благ друг другу. Однако для того чтобы эти пожелания сбылись, важно соблюдать несколько простых правил, одним из которых является избегание выпивания за предстоящий успех.
Известная ясновидящая Инна Мишина поделилась советами о том, как правильно поднимать тосты. По ее мнению, с алкоголем связано множество примет и суеверий.
"Важно не пить за будущее, так как это может привести к нежелательным последствиям, несмотря на отсутствие явных признаков. Высказывая пожелания за предстоящее, вы можете ненароком помешать собственному счастью и успеху в осуществлении ваших планов. Лучше хранить свои надежды и желания в тайне, чтобы не привлекать негативное внимание злых духов или завистливых людей", — рассказала Мишина интернет-изданию "Подмосковье сегодня".
Иногда, как продолжила ясновидящая, после праздничного застолья человек внезапно сталкивается с несчастьями.
"Это может быть связано и с тем, что кто-то из присутствующих завидует вам и, возможно, сознательно или бессознательно, наносит вред вашей удаче на астральном уровне", — предостерегла Мишина.
Также рекомендуется не оставлять на столе пустые бутылки, чтобы избежать привлечения бедности в дом. Ясновидящая советует тем, кто начал наливать алкоголь, продолжать это делать. Считается, что смена налившей руки может привести к чрезмерному употреблению алкоголя и меланхоличному настроению за столом. Если мошка попала в бокал, это следует рассматривать как благоприятный знак, указывающий на быстрый приход финансовых благ.
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