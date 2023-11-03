Почему нельзя поднимать тост за будущий успех

1:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Во время праздников, поднимая бокал с шампанским, люди высказывают пожелания и здоровья, счастья и всевозможных благ друг другу. Однако для того чтобы эти пожелания сбылись, важно соблюдать несколько простых правил, одним из которых является избегание выпивания за предстоящий успех.

Фото: "Wine" by sk8geek is licensed under CC BY-SA 2.0.

Известная ясновидящая Инна Мишина поделилась советами о том, как правильно поднимать тосты. По ее мнению, с алкоголем связано множество примет и суеверий.

"Важно не пить за будущее, так как это может привести к нежелательным последствиям, несмотря на отсутствие явных признаков. Высказывая пожелания за предстоящее, вы можете ненароком помешать собственному счастью и успеху в осуществлении ваших планов. Лучше хранить свои надежды и желания в тайне, чтобы не привлекать негативное внимание злых духов или завистливых людей", — рассказала Мишина интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Иногда, как продолжила ясновидящая, после праздничного застолья человек внезапно сталкивается с несчастьями.

"Это может быть связано и с тем, что кто-то из присутствующих завидует вам и, возможно, сознательно или бессознательно, наносит вред вашей удаче на астральном уровне", — предостерегла Мишина.

Также рекомендуется не оставлять на столе пустые бутылки, чтобы избежать привлечения бедности в дом. Ясновидящая советует тем, кто начал наливать алкоголь, продолжать это делать. Считается, что смена налившей руки может привести к чрезмерному употреблению алкоголя и меланхоличному настроению за столом. Если мошка попала в бокал, это следует рассматривать как благоприятный знак, указывающий на быстрый приход финансовых благ.

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