По предварительной информации, молодой человек прибыл в столицу, из аэропорта он отправился в апартаменты, где его задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности вместе с ФСБ.
У блогера внушительное количество подписчиков, в частности, в Instagram* (экстремистская соцсеть, запрещена в РФ) на него подписаны 1,9 миллиона пользователей соцсети.
На своей странице Шабутдинов называет себя основателем "лучшей в стране бизнес-школы нового поколения", обещает научить людей "мышлению миллиардера" и много зарабатывать.
* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.
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МОК разъяснил свою позицию по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, связанных с палестино-израильским конфликтом.