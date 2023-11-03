Популярный блогер Аяз Шабутдинов задержан в Москве

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

По предварительной информации, молодой человек прибыл в столицу, из аэропорта он отправился в апартаменты, где его задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности вместе с ФСБ.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

У блогера внушительное количество подписчиков, в частности, в Instagram* (экстремистская соцсеть, запрещена в РФ) на него подписаны 1,9 миллиона пользователей соцсети.

На своей странице Шабутдинов называет себя основателем "лучшей в стране бизнес-школы нового поколения", обещает научить людей "мышлению миллиардера" и много зарабатывать.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.