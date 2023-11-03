У жителя Дагестана нашли арсенал незаконного оружия и взрывчатки

1:29 Your browser does not support the audio element. Общество

Возбужденно уголовное дело в отношении жителя села Новолакское Новолакского района республики Дагестан Ибрагимова И.Ц. по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 222 УК России ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов"), ч.1 и ч. 2 ст. 222.1 УК России ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывчатых устройств"), – говорится в сообщении.

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Как считает следствие, подозреваемый организовал незаконную продажу огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, в том числе, АК-74 с подствольным гранатометом "ГП-25", ручного противотанкового гранатомета "РПГ-7В". Мужчина был задержан в ходе контрольной закупки.

После чего в доме подозреваемого был проведён обыск. Правоохранители там обнаружили большое количество оружия, патронов различного калибра и взрывчатых веществ.

В отношении Ибрагимова И.Ц. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в региональном УФСБ.