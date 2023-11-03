Исследование Работа.ру: Большинство россиян увольняются со своей работы из-за стресса

Стресс и выгорание - основные причины, из-за которых россияне увольняются со своей работы, для 41% опрошенных актуальной является эта причина.
Для 40% причиной является отказ руководства повысить оплату труда и отсутствие карьерного роста. Определяя для себя новое место работы, жители РФ зачастую учитывают уровень зарплаты, возможности для развития, а также баланс между трудовой деятельностью и личной жизнью. Такие данные следуют из опроса «Работа.Ру», на которое ссылаются РИА Новости.
Опрос проводился среди более 3500 трудоспособных и совершеннолетних респондентов в России.
Спровоцировать к поиску работы может отсутствие карьерных перспектив (30%), некомфортный график или условия труда (29%), задержка или понижение зарплаты (28%), желание найти работу поближе к дому (22%), а также конфликты с коллективом и начальством (21%).
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