Исследование Работа.ру: Большинство россиян увольняются со своей работы из-за стресса

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

Стресс и выгорание - основные причины, из-за которых россияне увольняются со своей работы, для 41% опрошенных актуальной является эта причина.

Фото: https://blog.cudy.co/3-simple-tips-to-get-finance-career-for-students/

Для 40% причиной является отказ руководства повысить оплату труда и отсутствие карьерного роста. Определяя для себя новое место работы, жители РФ зачастую учитывают уровень зарплаты, возможности для развития, а также баланс между трудовой деятельностью и личной жизнью. Такие данные следуют из опроса «Работа.Ру», на которое ссылаются РИА Новости.

Опрос проводился среди более 3500 трудоспособных и совершеннолетних респондентов в России.

Спровоцировать к поиску работы может отсутствие карьерных перспектив (30%), некомфортный график или условия труда (29%), задержка или понижение зарплаты (28%), желание найти работу поближе к дому (22%), а также конфликты с коллективом и начальством (21%).

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