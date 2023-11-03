В Новосибирск придут морозы до –27 градусов

Жителям крупнейшего сибирского города сообщили точный прогноз погоды на ноябрь 2023 года: будет очень холодно.

Фото: ru.freepik.com

По данным специалистов Западно-Сибирского гидрометцентра, в последний осенний месяц температура воздуха в среднем будет соответствовать климатической норме, и составит от 6 до 8 градусов ниже нуля.

"В середине ноября максимальные значения холода составят от -11 до -13 градусов", — говорится в сообщении сибирских синоптиков.

Но уже в конце месяца в Новосибирск придут настоящие сибирские трескучие морозы. Ночью столбики термометров будут опускаться до -27, а днем воздух прогреется только до -16…-21 градус.

Ранее россиянам озвучили прогноз на предстоящую зиму, для которой будут характерны температурные качели.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Как правильно одеваться в мороз: 7 важных советов