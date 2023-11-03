"Прошу признать Верзилова Петра Юрьевича виновным и назначить ему девять лет колонии общего режима, в качестве дополнительного наказания запретить на четыре года администрировать интернет-ресурсы", - сказал представитель прокуратуры.Фото: Openverse by allenallen1910 is licensed under CC BY 2.0.
После этого судья удалилась в совещательную комнату. Приговор, как ожидается, будет оглашен в ближайшее время.
Верзилов был арестован по этому делу 27 марта 2023 года - заочно, так как он скрывается за рубежом.
До этого Верзилов был также объявлен в розыск по уголовному делу за сокрытие канадского гражданства, которое реального срока не предполагает. МВД, которое ведет следствие, просило о его заочном аресте, но Басманный суд Москвы отклонил ходатайство.
Напомним, Верзилов получил известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.
** Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента.
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