Семью мигрантов выдворят из России после драки их сына в школе в Нижнем Новгороде

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Семья мигрантов, состоящая из супругов и троих их детей, будет выслана из России за нарушение миграционного законодательства. Эта семья попала в поле зрения полиции после школьного конфликта в Нижнем Новгороде с участием их сына.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

В минувшие выходные появилось видео, на котором восьмиклассник физически нападает на семиклассника, а ученик постарше вмешивается, чтобы защитить пятиклассника.

Министерство внутренних дел России сообщило о нарушениях правил постановки на миграционный учет в России этой семьей, которая родом из соседних стран. В частности, мужчина, гражданин соседней страны, нарушил правила постановки на миграционный учет в России. Кроме того, его жена, 1989 года рождения, осталась в России после истечения законного срока ее пребывания.

В отношении 41-летнего мужчины и 34-летней женщины были составлены административные протоколы по статье, касающейся нарушения иностранцами правил въезда и проживания в России. Конкретная сумма штрафа не разглашается, но статья 18.8 КОАП предусматривает административный штраф в размере от 2000 до 5000 рублей.

Трое несовершеннолетних детей супругов не были внесены в миграционный реестр и также будут депортированы. В настоящее время родители содержатся в Центре временного содержания иностранных граждан Министерства внутренних дел по Нижегородской области. Дети были переданы под опеку органов социальной защиты до начала процесса депортации.

Согласно анонимному источнику в правоохранительных органах, эта семья родом из Азербайджана, а родители идентифицированы как Анар Бахышов и Эллада Нифталиева, воспитывающие сыновей-подростков Саида и Саида вместе с 3-летней дочерью.

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