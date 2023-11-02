Политолог Марков: давайте Пугачёву встретим так, как на Украине бы встретили предателя

Некогда популярная певица Алла Пугачёва вернулась в Россию.

Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Она якобы въехала через погранпереход на Псковщине. Затем Пугачева села в автомобиль, который не относится к ряду премиальных.

Новость о возвращении певицы россияне восприняли скептически. Патриоты опасаются, что российская власть простит артистке все её эскапады.

А вот политолог Сергей Марков предлагает вообще устроить Алле общественную обструкцию.

"Надо ей организовать встречу как она любит. А как она любит? Так она же сказала. Ей нравится режим на Украине? Вот и надо её встретить как встретили бы на Украине певицу, которая открыто и неоднократно поддержала Россию. Каждому — по вере его пусть воздастся", — в Telegram-канале пишет публицист.

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