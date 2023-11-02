Некогда популярная певица Алла Пугачёва вернулась в Россию.
Она якобы въехала через погранпереход на Псковщине. Затем Пугачева села в автомобиль, который не относится к ряду премиальных.
Новость о возвращении певицы россияне восприняли скептически. Патриоты опасаются, что российская власть простит артистке все её эскапады.
А вот политолог Сергей Марков предлагает вообще устроить Алле общественную обструкцию.
"Надо ей организовать встречу как она любит. А как она любит? Так она же сказала. Ей нравится режим на Украине? Вот и надо её встретить как встретили бы на Украине певицу, которая открыто и неоднократно поддержала Россию. Каждому — по вере его пусть воздастся", — в Telegram-канале пишет публицист.
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