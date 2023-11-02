Адвокат рассказал, как детям умершего родителя разделить наследство: кто не может договориться — идти в суд

1:30 Your browser does not support the audio element. Общество

Председатель Московской коллегии адвокатов "Князев и партнеры" Андрей Князев в беседе с Pravda.Ru рассказал, каким образом дети умершего родителя могут разделить наследство, если по этому поводу они никак не могут договориться.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Адвокат подчеркнул, что у детей есть только два варианта — или всё-таки попытаться договориться миром, или делать это через суд. Эксперт отметил, что такие случаи возникают часто.

"Есть сотни случаев по Москве и по России, когда дети не могут договориться, то тогда судебное решение будет: тому — машина, этому — квартиру… Если квартира, то по долям поделят, по одной трети, если детей, к примеру, трое, если какое-то имущество, которое можно в натуре поделить, например, земельный участок, поделить его надвое, или частный дом. Квартира по трети каждому достанется", — объяснил Князев.

А в суд придётся обращаться тому, кто недоволен. Хотя насчёт наследства легче договориться самим, отметил адвокат.

"А если не было завещания, значит всё по закону, то есть каждому по одной трети. А уж что именно? Судебный пристав, в конце концов, продаст и выдаст каждому ребёнку одну треть", — сказал Князев.

То есть кто не договорился — придётся идти в суд, заключил адвокат. Или всё-таки попытаться делить всё добровольно, они же взрослые люди, добавил эксперт.

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Как делится наследство между наследниками первой очереди без завещания - Адвокат по наследству