Россияне начали активно строить снежные пенисы

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

Жители города Екатеринбурга проявили творческий подход к снегопаду, создавая разнообразные снежные скульптуры. Одним из таких произведений искусства был снежный фаллос, который был построен в одном из городских парков. Еще одну подобную конструкцию заметили возле одного из корпусов Уральского Государственного Университета Путей Сообщения.

Фото: openverse.org by vagueonthehow is licensed under CC BY 2.0.

Аналогичные снежные фигуры, достигающие человеческого роста, были замечены возле Уральского политехнического колледжа и у входа в общежитие Уральского федерального университета. Даже на капоте припаркованного автомобиля Lada в районе Химмаш появился снежный пенис, превышающий высоту крыши автомобиля, сообщает mk.ru.

Ранее сообщалось о еще одной гигантской снежной скульптуре в форме пениса в Екатеринбурге, которую коммунальные службы убрали с помощью трактора, объясняя это необходимостью очистки от снега. По некоторым данным, студенты Уральского федерального университета были авторами этой необычной снежной скульптуры.

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