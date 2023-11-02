Россиянам рассказали, как защититься от спам-звонков

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

Более 90% владельцев смартфонов регулярно сталкиваются с проблемой назойливых звонков, как сообщает Газета. Ru. со ссылкой на заявления Дмитрия Швецова, руководителя инфраструктуры Kaspersky Who Calls.

Фото: Openverse by shixart1985 is licensed under CC BY 2.0.

По мнению Швецова, наличие большого количества нежелательных звонков не должно становиться причиной для отказа от использования смартфонов. Он утверждает, что существуют современные решения, которые способны снизить количество назойливых звонков.

Один из способов — установить специальное приложение-антиспам.

Некоторые из таких приложений используют информацию из открытых источников в интернете и анонимизированную статистику, собранную на основе отзывов пользователей в сети.

Эта информация подвергается обработке при помощи специальных алгоритмов и нескольких видов нейронных сетей. На основе проведенного анализа приложение определяет характер входящих вызовов.

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