Песков рассказал, что у Путина достаточно напряженный рабочий график

1:17 Your browser does not support the audio element. Общество

Пресс-секретарь российского президента, Дмитрий Песков, объяснил поздние публичные мероприятия главы государства, Владимира Путина, напряженным рабочим графиком и неотложной подготовкой к важным совещаниям. Эту информацию он предоставил в беседе с Павлом Зарубиным, который опубликовал соответствующие материалы в своем Telegram-канале.

Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0

"Рабочий график президента чрезвычайно напряженный. То, что вы видите публично, это только малая его часть. Огромная часть его рабочего дня проходит за закрытыми дверьми, внутренними встречами, переговорами, телефонными разговорами и работой с документами. Президент посвящает этому большое количество времени", — пояснил Песков.

Он также подчеркнул, что перед серьезными мероприятиями, такими как совещание по экономическим вопросам, которое состоялось день назад, президент тщательно готовится.

"Часто перед важными совещаниями, такими как экономические встречи, президент проводит дополнительные совещания, созванивается с участниками, согласовывает позиции. Все это требует времени, и поэтому работа иногда продолжается до глубокой ночи, иногда даже до двух часов утра", — добавил он.

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