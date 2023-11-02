В Москве сотрудника "Дикси" прямо с улицы забрали полицейские в сборный пункт для отправки в армию

Полицейские забрали шедшего на работу молодого человека для отправки на армейскую службу.

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Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва", сотрудник "Дикси" не дошёл до своей работы, так как на улице его остановили полицейские для проверки документов. У молодого человека поинтересовались, служил ли он в армии. Услышав отрицательный ответ, стражи правопорядка забрали 26-летнего парня в призывной пункт.

Молодой человек смог сообщить о случившемся родственникам и коллегам только на следующий день, так как у него забрали мобильный телефон.

За день парня признали годным к службе и распределили в сухопутные войска.

Ранее сообщалось, что финалиста шоу "Перепой звезду" Мамута Усеинова забрали в военкомат с пятничной молитвы.

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