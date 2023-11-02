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США ввели санкции против конструктора Захарова, участвовавшего в разработке БПЛА "Ланцет"

0:43
Общество

Вашингтон ввёл санкции против российского конструктора Александра Захарова, участвовашего в разработке ударного беспилотного аппарата "Ланцет".

США ввели санкции против конструктора Захарова, участвовавшего в разработке БПЛА "Ланцет"
Фото: wikimedia.com by Nickel nitride is licensed under Public Domain Mark 1.0

Под ограничения США попали и члены семьи конструктора.

Помимо этого, Белый дом ввёл санкции против банков "Почта Банк", "Абсолют банк", "ХКФ банк", ВБРР, "Русский стандарт" и "Арктик СПГ 2", а также Акционерная финансовая корпорация "Система".

Антироссийские санкции от США вызывают уже саркастические улыбки. А вообще Вашингтону надо быть аккуратнее — сейчас конструктор обидится и создаст в пару к "Ланцету" ещё и "Пинцет", иронизирует издание "Царьград".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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