США ввели санкции против конструктора Захарова, участвовавшего в разработке БПЛА "Ланцет"

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Вашингтон ввёл санкции против российского конструктора Александра Захарова, участвовашего в разработке ударного беспилотного аппарата "Ланцет".

Фото: wikimedia.com by Nickel nitride is licensed under Public Domain Mark 1.0

Под ограничения США попали и члены семьи конструктора.

Помимо этого, Белый дом ввёл санкции против банков "Почта Банк", "Абсолют банк", "ХКФ банк", ВБРР, "Русский стандарт" и "Арктик СПГ 2", а также Акционерная финансовая корпорация "Система".

Антироссийские санкции от США вызывают уже саркастические улыбки. А вообще Вашингтону надо быть аккуратнее — сейчас конструктор обидится и создаст в пару к "Ланцету" ещё и "Пинцет", иронизирует издание "Царьград".

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