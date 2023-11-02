Британские ученые нашли способ заставить людей есть меньше мяса

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

Ученые из Великобритании выяснили, что предупреждающие надписи и изображения о последствиях употребления мяса уменьшают желание людей потреблять этот продукт.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Результаты исследования британских исследователей были опубликованы в журнале "Appetite". В ходе исследования проведен онлайн-эксперимент, в рамках которого тысяче участников был предложен опрос, в котором они должны были выбрать между 20 различными вариантами блюд: мясными, рыбными, вегетарианскими и веганскими.

При этом у мясного варианта были добавлены предупреждающие надписи о влиянии данного продукта на здоровье и окружающую среду.

В конечном итоге участники исследования приняли участие в опросе, в результате которого стало ясно, что от 7,4% до 10% людей готовы отказаться от потребления мясных продуктов в пользу более полезных аналогов.

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