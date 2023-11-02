Глава Дагестана Сергей Меликов вспомнил историю с поиском евреев в турбине самолёта.
Руководитель региона сказал, что из-за участника массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, который "искал еврея в турбине самолёта", над республикой смеётся весь мир.
Меликов отметил, что снимок, который облетел все мировые СМИ, тоже сначала вызвал у него улыбку.
"Потом мне стало страшно. Заглядывает туда и смотрит, есть там еврей или нет", — поделился своими мыслями глава Дагестана.
Ранее Сергей Меликов рассказал, какое наказание ждёт участников беспорядков.
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