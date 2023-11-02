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Кингисеппские таможенники не дали вывезти из страны военные награды времен Гражданской войны

Общество

Нагрудный крест со свастикой и награду времён Гражданской войны в России изъяли кингисеппские таможенники у гражданина Эстонии. Информацию об этом приводит пресс-служба СЗТУ.

Кингисеппские таможенники не дали вывезти из страны военные награды времен Гражданской войны
Фото: пресс-служба ФСТ РФ

В одной из 63-х коробок были найдены металлический нагрудный знак в виде креста с лентой черно-бело-красного цвета, также среди содержимого было удостоверение немецкого солдата, датированное 1942 годами, свидетельство о владении орденом "Железный крест". На кресте указан год учреждения ордена — 1813 и сама символика.

Также у эстонца изъяли знак отличия Первого Кубанского ("Ледяного") похода 1918 года, относящийся к походу против большевиков под руководством генералов Корнилова, Алексеева и Деникина.

Награды были изъяты и направлены на экспертизу для определения культурной ценности.

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Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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