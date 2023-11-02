Родителей в Новосибирске стали вызывать в школу повестками

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Родители новосибирских школьников стали получать повестки.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Родителей, чьи дети учатся в школах Новосибирска, стали вызывать к директору с помощью повесток. Именно так назвали документ, обязывающий родителей явиться в школу.

Директор школы СОШ № 4 города Болотного Оксана Рябцева объяснила, что такая форма приглашения подействовала на родителей, однако теперь информацию о родительском собрании будут вручать с пометкой "уведомление".

Рябцева отметила, что понятие повестка было использовано, чтобы обратить внимание родителей на необходимость прийти в школу.

"Сработало замечательно! Все пришли. Разговор состоялся конструктивный", — цитирует слова директора школы издание "Подъём".

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