Родители новосибирских школьников стали получать повестки.
Родителей, чьи дети учатся в школах Новосибирска, стали вызывать к директору с помощью повесток. Именно так назвали документ, обязывающий родителей явиться в школу.
Директор школы СОШ № 4 города Болотного Оксана Рябцева объяснила, что такая форма приглашения подействовала на родителей, однако теперь информацию о родительском собрании будут вручать с пометкой "уведомление".
Рябцева отметила, что понятие повестка было использовано, чтобы обратить внимание родителей на необходимость прийти в школу.
"Сработало замечательно! Все пришли. Разговор состоялся конструктивный", — цитирует слова директора школы издание "Подъём".
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