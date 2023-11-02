Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сделал прогноз, что температура воздуха в предстоящие зимние месяцы будет серьезно колебаться.
По словам синоптика, россиянам стоит готовиться к тому, что на смену морозам будет приходить оттепель, и наоборот.
"Температурный фон в основном будет около и выше нормы, но экстремальные значения будут наблюдаться от оттепели в Москве до заметных морозов -15… -20 градусов", — отметил Вильфанд в разговоре с "Известиями".
Ранее прогноз на зиму предоставил известный синоптик Евгений Гришковец.
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