Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Кондрахин объясняет: как беременность может повлиять на сердечные нарушения
Вильфанд: зимой россиян ждет кране переменчивая погода
20-летняя девушка упала с Крымского моста и осталась жива
Россия сможет испытывать ядерное оружие
Система ПВО отработала по воздушной цели в Ростовской области
Конгрессмены США призвали Байдена дать Украине ракеты ATACMS большей дальности для ударов по Крыму
Врач Королёва предупреждает: кофе и алкоголь опасны для пожилых людей
Врач-терапевт рассказала, в чём опасность низкого артериального давления
Полковник Матысяк: Украина пойдет на территориальные уступки России

Цинизм и связь с бывшим: шесть признаков эмоциональной блокировки, которые мешают открыться для любви

1:50
Общество » Семья

Время от времени предыдущие болезненные отношения могут оставить глубокий след в сердце. Если вы задаете себе вопросы и сомневаетесь в своей способности любить снова, возможно, вы испытываете эмоциональную блокировку. Психологи HerBeauty. co, называют шесть признаков, которые могут указывать на то, что человек закрылся от любви.

Цинизм и связь с бывшим: шесть признаков эмоциональной блокировки, которые мешают открыться для любви
Фото: "Eskimo Kiss" by Tela Chhe is licensed under CC BY 2.0.

Зависть к здоровым отношениям других

Когда человек не можете искренне радоваться за других, особенно тех, кто находится в счастливых отношениях, это может быть признаком эмоциональной закрытости.

Критичность с потенциальным партнёром

Независимо от того, какие достоинства у новых знакомых, человек не видит в них потенциала и не желает даже думать о отношениях с ними.

Цинизм и ожесточенность

Если человек становится более озлобленными и циничными, даже когда нет конкретных причин для этого, это может быть следствием эмоциональной боли.

Мысль, что не судьба иметь удачные отношения

Если человек убедил себя, что у него не получится иметь успешные отношения, это может стать серьезным барьером для любви. Важно видеть различие между реалистичными ожиданиями и страхами.

Предпочтение определенного типа мужчин

Закрытость отношений может проявляться в том, что человек всегда ждёт определенный "тип" партнера, игнорируя другие потенциальные возможности.

Связь с бывшим

Если человек не может отпустить своего бывшего партнёра и возвращается к нему, это может мешать двигаться вперед и открыться для новых возможностей.

Осознание этих признаков может помочь вам лучше понять себя и работать над разрешением возможных эмоциональных блоков, которые могут помешать вам встретить настоящую любовь.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Воспитательница детсада обнаружила прослушивающее устройство у ребенка

В Челябинске воспитательница частного детского сада обнаружила скрытое прослушивающее устройство в прическе одной из воспитанниц.

Воспитательница детсада обнаружила прослушивающее устройство в прическе воспитанницы
ГИБДД начала лишать водителей прав за дефлекторы на окнах автомобиля
ГИБДД начала лишать водителей прав за дефлекторы на окнах автомобиля
Врач из США тайно оплодотворил свою пациентку во время процедуры ЭКО
Павел Пригожин стал новым руководителем ЧВК "Вагнер"
Израиль выиграет войну и исчезнет с карты мира Любовь Степушова Time, O2, Foreign Policy: РФ запустила таймер конца Украины Олег Володин Разрушая Газу, Израиль настраивает против себя мир Андрей Николаев
Учёные нашли внутри Земли следы древней протопланеты, сформировавшей Луну
Иван Ургант заявил о сильной любви к России на выступлении в Дубае
Путин договариваться о мире на Украине будет только со слабой Америкой
Путин договариваться о мире на Украине будет только со слабой Америкой
Последние материалы
Биолог: искусственный мелатонин вредит здоровью
В Совфеде обвинили Украину в иждивенчестве по отношению к Западу
Израильский боец MMA написал на снаряде для удара по сектору Газа имя Хабиба Нурмагомедова
К "охоте" за Даней Милохиным присоединился ещё один военкомат
Какого цвета «незамерзайку» лучше всего использовать зимой, и почему
Рогов: в результате атаки украинских БПЛА на Энергодар пострадавших нет
ВТБ заявил об увеличении сбережений россиян в банках
То ли ещё будет — в Японии начали осознавать последствия санкций против России
В Роспотребнадзоре посоветовали, как не заболеть на длинных выходных в ноябре
Палестино-Израильский конфликт может стоить мировой экономике $2 трлн
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников