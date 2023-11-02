Цинизм и связь с бывшим: шесть признаков эмоциональной блокировки, которые мешают открыться для любви

1:50 Your browser does not support the audio element. Общество Семья

Время от времени предыдущие болезненные отношения могут оставить глубокий след в сердце. Если вы задаете себе вопросы и сомневаетесь в своей способности любить снова, возможно, вы испытываете эмоциональную блокировку. Психологи HerBeauty. co, называют шесть признаков, которые могут указывать на то, что человек закрылся от любви.

Фото: "Eskimo Kiss" by Tela Chhe is licensed under CC BY 2.0.

Зависть к здоровым отношениям других

Когда человек не можете искренне радоваться за других, особенно тех, кто находится в счастливых отношениях, это может быть признаком эмоциональной закрытости.

Критичность с потенциальным партнёром

Независимо от того, какие достоинства у новых знакомых, человек не видит в них потенциала и не желает даже думать о отношениях с ними.

Цинизм и ожесточенность

Если человек становится более озлобленными и циничными, даже когда нет конкретных причин для этого, это может быть следствием эмоциональной боли.

Мысль, что не судьба иметь удачные отношения

Если человек убедил себя, что у него не получится иметь успешные отношения, это может стать серьезным барьером для любви. Важно видеть различие между реалистичными ожиданиями и страхами.

Предпочтение определенного типа мужчин

Закрытость отношений может проявляться в том, что человек всегда ждёт определенный "тип" партнера, игнорируя другие потенциальные возможности.

Связь с бывшим

Если человек не может отпустить своего бывшего партнёра и возвращается к нему, это может мешать двигаться вперед и открыться для новых возможностей.

Осознание этих признаков может помочь вам лучше понять себя и работать над разрешением возможных эмоциональных блоков, которые могут помешать вам встретить настоящую любовь.

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