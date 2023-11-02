В Роспотребнадзоре посоветовали, как не заболеть на длинных выходных в ноябре

1:20 Your browser does not support the audio element. Общество

С 4 по 6 ноября жителей России ждут длинные выходные в связи с празднованием Дня народного единства. В Роспотребнадзоре по этому поводу решили напомнить о мерах профилактики ОРВИ, коронавируса и гриппа.

Фото: Андрей Ковалев / Правда.ру

Прежде всего, санитарные врачи настоятельно советуют соблюдать меры профилактики вирусных и инфекционных заболеваний, несмотря на то, что ситуация по заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 стабильная.

Однако, в предстоящие длинные выходные многие россияне не останутся дома, а отправятся на всевозможные массовые мероприятия. Одно из них 4 ноября начнется на территории ВДНХ — это выставка РОССИЯ., отмечает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Хочу напомнить родителям, чтобы уберечься самим и уберечь своих детей от заболеваний, необходимо соблюдать простые санитарные правила", — написала Попова в официальном Telegram-канале санитарного ведомства.

К этим правилам она отнесла тщательное мытье рук после прогулок, регулярное проветривание помещений и по возможности — прививка от гриппа.

"А если почувствовали себя плохо, не заниматься самолечением, а обращаться к врачу", — напоминает россиянам Анна Попова.

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