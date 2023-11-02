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Adidas может вернуться в Россию весной 2024 года под новым названием

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Общество

Права на субаренду торговых помещений сети выкупил владелец "Стокманна" и Lamoda Якова Панченко. Передача российского подразделения инвестору даст возможность перезапустить до 100 торговых точек на территории страны. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на руководителя направления новых брендов в Союзе торговых центров Наталию Кермедчиеву. Уточняется, что разговор журналистов с Кермедчиевой произошел в кулуарах.

Adidas может вернуться в Россию весной 2024 года под новым названием
Фото: adishop.by

"Это не совсем чистая покупка бизнеса, они не купили юрлицо, они будут продолжать так же работать и заниматься оптом самостоятельно. Думаю, весной, скорее всего, мы увидим уже открытые магазины", — сказала Кермедчиева.

Также она уточнила, что в настоящее время еще нет названия, под которым будет работать Adidas в России. По словам Наталии Кермедчиевой, ассортимент будет тот же, а цены могут вырасти в пределах 20%.

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Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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