"Там, где ломали ворота, там, где громили витрины, там, где переворачивали полицейскую машину, — они и будут отвечать", — сказал Меликов журналистам, его слова приводит РИА Новости.Фото: Openverse by Andy_Mitchell_UK is licensed under CC BY-SA 2.0
Глава республики считает, что нужно провести объективное расследование и наказать в первую очередь организаторов беспорядков.
Ранее глава региона отмечал, что призывы к беспорядкам в Махачкале начались после взлёта самолёта из Тель-Авива.
Напомним, 30 октября МВД заявило о задержании 83 человек, принимавших участие в беспорядках в Дагестане. МВД, ФСБ и СК России продолжают оперативно-розыскные мероприятия.
Президент Владимир Путин заявил, что события, которые произошли в Махачкале, инспирированы, в том числе через соцсети с участием Украины и руками агентуры специальных служб Запада.
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