Синоптики рассказали о резких перепадах температур предстоящей зимой

0:30 Your browser does not support the audio element. Общество

В течение зимнего сезона в большей части российских регионов есть высокая вероятность значительных перепадов температуры, — сообщает ТАСС.

Фото: stihi.ru

Синоптик Евгений Тишковец предупреждает, что в большинстве регионов в период с декабря по февраль температура воздуха будет на несколько градусов выше нормы. Между тем, периоды сильных морозов будут сменяться оттепелями, что приведёт к гололёдным явлениям, мокрому снегу и ледяным дождям.