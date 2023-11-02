В течение зимнего сезона в большей части российских регионов есть высокая вероятность значительных перепадов температуры, — сообщает ТАСС.
Синоптик Евгений Тишковец предупреждает, что в большинстве регионов в период с декабря по февраль температура воздуха будет на несколько градусов выше нормы. Между тем, периоды сильных морозов будут сменяться оттепелями, что приведёт к гололёдным явлениям, мокрому снегу и ледяным дождям.
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