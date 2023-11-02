Российские власти задумали изменить систему тарифов на электроэнергию

1:22 Your browser does not support the audio element. Общество

Власти планируют привязать тарифы на электроэнергию к уровням потребления.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press ﻿﻿﻿﻿﻿﻿

При этом дифференциацию ставок будет переложена на регионы, а тем из них, которые откажутся от смены тарифов для населения, придется субсидировать их за свой счёт. При этом перекрёстное субсидирование — практику, позволяющую бизнесам доплачивать правительству региона за снижение тарифов, запрещать не будут.

По словам ФАС, нововведение может вступить в силу уже через 2 месяца — т.е. в начале 2024 г.

Решение было принято в результате долгих и безуспешных попыток снизить перекрёстное субсидирование и ослабить нагрузку на бизнес, которая в последние годы только растёт. В 2023 г. доплаты от бизнеса составили рекордные 284 млрд рублей. Для того, чтобы дать поблажки предпринимателям, властям придётся отказаться от сдерживания тарифов для населения.

Впрочем, как считает опрошенный "Коммерсантом" директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим, регионы всё равно найдут способ обойти новые правила. Они могут установить повышенные тарифы только для очень большого потребления и по-прежнему наращивать перекрёстное субсидирование.