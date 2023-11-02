В России предложили ввести "отцовский" капитал

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

В России обсуждается идея введения "отцовского" или "многодетного" капитала за рождение или усыновление третьего ребёнка. По предложению комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты РФ, предлагается выплачивать один миллион рублей в дополнение к существующей программе материнского капитала.

Фото: vk-gazeta.ru

По словам экспертов, такое решение "навеяно" плачевной демографической ситуацией в стране. Если не начать повышать рождаемость, что через семь лет Россия может потерять около шести миллионов человек.

"Мы предлагаем "многодетный", или "отцовский", капитал, который предоставляться один раз. Не увеличивать материнский капитал по рождению третьего ребёнка, а сделать отдельную выплату", — сообщил "Известиям" председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей ОП РФ Сергей Рыбальченко.

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